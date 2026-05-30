08:26, 30 мая 2026

Еврокомиссия на следующей неделе накажет Болгарию за дефицит бюджета

Марина Совина
Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе «накажет» Болгарию за превышение установленного дефицита бюджета, несмотря на то, что страна присоединилась к еврозоне лишь несколько месяцев назад, пишет издание Financial Times (FT).

«На следующей неделе Болгарию накажут за нарушение бюджетных правил всего через несколько месяцев после вступления в еврозону», — отметило издание.

Ожидается, что ЕК введет в Софии процедуру чрезмерного дефицита. Издание напомнило, что годовой дефицит страны в 2025 году увеличился до 3,5 процента, превысив установленный в еврозоне порог в 3 процента.

Ранее Евросоюз потребовал от Лондона платить по 1,15 миллиарда евро в год.

