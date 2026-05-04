Евросоюз потребовал денег от одной страны

Times: Евросоюз потребовал от Лондона платить по 1,15 миллиарда евро в год

Европейский союз (ЕС) потребовал от Лондона платить по 1,15 миллиарда евро в год. Об этом сообщает газета Times.

ЕС заинтересовался в ежегодных отчислениях впервые после Brexit. Брюссель требует от премьер-министра Великобритании Кира Стармера платить в бюджет порядка 1,15 миллиарда долларов. Эту плату со стороны одной страны называют условием дальнейшего доступа к европейскому рынку. Решения от британского премьера ждут к саммиту ЕС, который пройдет в Ереване 4 мая.

«Если Великобритания хочет дальнейшей интеграции, ей придется "платить за участие". В этом нет ничего необычного», — заявил источник Times.

Один из собеседников газеты уточнил, что Брюссель будет настаивать на соглашении по швейцарскому образцу, которое обяжет ее ежегодно вносить взносы в бюджеты ЕС для сокращения экономического, социального и территориального неравенства в рамках блока. Ранее Швейцария, которая не является членом ЕС, согласилась платить 375 миллионов евро в год для доступа к общему рынку объединения. Размер взноса рассчитывали на основе уровня ВВП страны.

