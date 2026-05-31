Депутат Скалик: Польша должна перейти к кардинальным мерам против Украины

Польше следует перейти к кардинальным мерам давления на Украину. Такое мнение высказал депутат польского Сейма Влодзимеж Скалик в социальной сети X.

Он предлагает прекратить финансирование Киева, закрыть аэропорт Ясенка, а также пересмотреть миграционную политику и ужесточить контроль на польско-украинской границе. «И самое главное — необходимо перестать вмешиваться в эту войну. Это не наша война», — подчеркнул депутат.

Скалик также призвал лишить украинского президента Владимира Зеленского ордена Белого орла, поскольку тот его «оскверняет». По его словам, это должно стать первым шагом.