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22:15, 15 июня 2026Мир

Лавров высказался о «показухе» Зеленского

Лавров: Зеленский чувствует безнаказанность и показывает, какой он «крутой»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о планах Запада задействовать киевский режим против Белоруссии, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, по его мнению, ощутил полную безнаказанность и пытается продемонстрировать собственную значимость. Его слова приводит ТАСС.

«Мне кажется, он сейчас почувствовал полную свою безнаказанность и хочет этим моментом, который вот сложился, таким конъюнктурным, воспользоваться для того, чтобы показать, какой он крутой», — отметил Лавров.

Глава МИД России также отметил, что Зеленский постоянно обвиняет Белоруссию в якобы подготовке нападения на Украину, тем самым подзуживая Запад. При этом, по словам Лаврова, украинский лидер часто высказывает противоречивые оценки и цели.

Ранее Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом трехстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

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