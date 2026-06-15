Лукашенко обратился с важным посланием к Украине

Лукашенко: Украине нечего бояться со стороны Белоруссии

Украине абсолютно нечего бояться со стороны Белоруссии. Такое заявление сделал белоруский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English.

«Абсолютно нечего. Абсолютно. И они это знают, и военные это знают. Люди, народ Украины, это знают. В силу политических каких-то амбиций эта тема подогревается», — подчеркнул политик.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке могут завершиться уже в 2026 году. По его словам, все зависит от желания нескольких ключевых фигур. Белорусский лидер отметил, что нынешняя нестабильность в мире связана с человеческим фактором.

До этого Лукашенко заявил, что на случай возможных ударов Вооруженных сил Украины по территории Белоруссии у местных военных будет «одна очень серьезная цель», расположенная недалеко от государственной границы двух стран.

