Лукашенко заявил об «одной очень серьезной цели» на Украине в ответ на угрозы Зеленского

На случай возможных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Белоруссии у местных военных будет «одна очень серьезная цель», расположенная недалеко от государственной границы двух стран. Подобным образом президент республики Александр Лукашенко ответил на угрозы украинского лидера Владимира Зеленского. Его слова приводит Belta.

Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявил, что Киев определил якобы «500 целей в Белоруссии» для нанесения ударов в случае нападения из соседней страны. Зеленский также неоднократно предупреждал о серьезных последствиях для Белоруссии в случае вступления страны в конфликт.

В ответ на подобные угрозы Лукашенко предупредил власти Украины о серьезных последствиях ударов по территории Белоруссии. Местные военные, уточнил он, располагают точными координатами «одной очень серьезной цели», не став раскрывать, о каком именно объекте идет речь. «У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это ж они тоже понимают», — резюмировал Лукашенко.

Ранее Зеленский рассказывал, что со стороны Белоруссии на Украину якобы готовится нападение. Вероятная атака, пояснил он, может затронуть ряд регионов страны, включая Киевскую, Черниговскую, Житомирскую и Ровенскую области. Лукашенко счел подобные заявления «трепом».