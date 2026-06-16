Фильм с обвиненным в каннибализме актером запретили в Германии

Фильму Уве Болла с Арми Хаммером не выдали прокатное удостоверение в Германии

Режиссер Уве Болл, известный по экранизациям компьютерных игр, заявил, что его новый фильм запретили в Германии. Об этом сообщает Awards Daily.

По информации издания, в картине «Гражданин-мститель» главную роль сыграл Арми Хаммер, который ранее попал в скандал из-за неоднозначной переписки сексуального характера, в которой были намеки на насилие и каннибализм. Болл рассказал, что проект получил в Германии возрастной рейтинг от местного регулятора FSK — статус «без классификации».

По словам Уве, это можно приравнять к запрету: фильм не выйдет в кинотеатрах, на телевидении, стриминговых сервисах, не будет выпущен на физических носителях. Кинотеатры могут попытаться показывать фильм исключительно взрослой аудитории, но такие показы могут «иметь юридические последствия». Такое решение постановщик приравнял к цензуре, связанной с темами миграции и безопасности в Европе.

В декабре 2025 года сообщалось, что американский актер Арми Хаммер, которого ранее отменяли в Голливуде из-за обвинений в каннибализме и насилии, сыграет в российском фильме.