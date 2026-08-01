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15:18, 1 августа 2026 (обновлено: 15:29, 1 августа 2026)Россия

В Крыму отреагировали на высказывания Зеленского

Константинов: Слова Зеленского о принадлежности Крыма Украине говорят о бессильной злобе
Вячеслав Агапов

Фото: Aleksey Nikolskyi / Sputnik / Kremlin via Reuters

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о принадлежности Крыма Украине говорят о бессильной злобе. Так отреагировал на слова политика глава крымского парламента Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

В интервью телеканалу Fox News Зеленский заявил об отсутствии конкретных планов по возвращению Крыма. Однако при этом он отметил, что полуостров является украинской территорией.

Константинов назвал слова Владимира Зеленского о Крыме как украинской территории мышлением негодяя.

«Зеленский продолжает спекулировать на теме Крыма. Это мышление негодяя, наплевавшего на права крымского народа, террориста и человека войны. Крым — это исконно русская земля. Если бы он учил историю, то стеснялся даже бы этот вопрос поднимать», — сказал он.

Подобные заявления Зеленского необходимо оценивать исходя из того, что он все воспринимает через призму войны и мир ему не нужен, добавил Константинов.

Ранее на Украине заявили, что наносят удары по Крыму и новым регионам России якобы «для улучшения ситуации на фронте».

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