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08:31, 29 июля 2026 (обновлено: 08:36, 29 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский высказался о возвращении Крыма

Зеленский заявил, что возвращение Крыма не стоит на повестке дня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о возвращении Крыма. Об этом он высказался в интервью Fox News.

Зеленскому задали вопрос, является ли Крым «на столе» после украинских атак по полуострову. По его словам, сейчас это не стоит на повестке дня. «К сожалению, нет. Или пока нет — мы посмотрим, я не знаю», — отметил он.

При этом украинский лидер добавил, что «самое важное сохранить людей».

Ранее на Украине заявили, что наносят удары по Крыму и новым регионам России якобы «для улучшения ситуации на фронте». Зеленский позже утвердил 40-дневную операцию Службы безопасности Украины против России.

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