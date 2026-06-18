На Украине назвали цели ударов по Крыму и новым регионам

«РБК-Украина»: ВСУ наносят удары по Крыму для улучшения ситуации на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по Крыму и новым регионам России якобы «для улучшения ситуации на фронте». Об этом пишет издание «РБК-Украина», ссылаясь на украинских военных.

«Ключевая цель нынешней кампании ударов -- улучшение нашей ситуации на фронте, и составляющими этой кампании являются не только удары по мостам в Крым, но и по всей логистике врага на Юге», — рассказал изданию украинский военный.

По его словам, удары по логистике являются одной из приоритетных задач ВСУ на всю летнюю кампанию.

Ранее глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров заявил, что атаки ВСУ на мосты на трассах, ведущих в Крым, якобы нацелены на изоляцию полуострова.