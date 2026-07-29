Женщина с серпом напала на тигра и спасла свекровь

В Индии женщина ударила тигра серпом и спасла свекровь

В Индии женщина спасла 67-летнюю свекровь от тигра при помощи серпа. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел утром недалеко от деревни Кункхет, штат Уттаракханд. 50-летняя Мохани Дэви и ее свекровь Басанти Дэви отправились в лес за травой для скота. Тигр внезапно выскочил из зарослей и напал на пожилую женщину, но Мохани, не растерявшись, бросилась к хищнику и ударила его серпом, который был у нее в руках. Это вынудило зверя отпустить жертву и скрыться в чаще.

Басанти Дэви, получившая серьезные травмы, была доставлена в больницу Рамнагара, а затем переведена в частную клинику в Кашипуре, где ее поместили в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. Сын пострадавшей Пуран Чандра требует от властей возместить средства, потраченные на лечение, и установить клетки-ловушки для тигра, который, по словам местных жителей, был замечен в этом районе снова в воскресенье вечером и в понедельник утром.

Жители деревни, напуганные повторным появлением хищника, угрожают перекрыть шоссе Раникхет — Рамнагар, если клетка не будет установлена немедленно. Чиновники пообещали установить ловушку и заверили, что семья получит всю возможную помощь в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что в Индии сотрудники знаменитого заповедника Корбетт спасли коллегу от напавшего на него тигра. Они буквально вырвали мужчину из когтей хищника.