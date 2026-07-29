Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:29, 29 июля 2026 (обновлено: 11:34, 29 июля 2026)Силовые структуры

Стартовал судебный процесс по делу о жестокой расправе педофила над 9-летним Пашей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Жилкина, убившего 9-летнего Пашу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Петра Жилкина, обвиняемого в расправе над 9-летним Пашей Т. из Санкт-Петербурга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера») и части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). По этим статьям ему грозит срок от 20 лет до пожизненного заключения.

Все материалы будут переданы в Санкт-Петербургский городской суд.

Паша Т. пропал 30 января. Позднее выяснилось, что он сел в автомобиль к мужчине и перестал выходить на связь. Правоохранителям удалось установить владельца автомобиля. Им оказался Жилкин, которого задержали в Псковской области. Мужчина признался в преступлении и указал место, где спрятал тело. При обыске у Жилкина обнаружили большое количество порнографических материалов с участием детей.

Ранее сообщалось, что мальчик стал жертвой сексуального насилия со стороны Жилкина. Мужчина признан вменяемым, вину по делу о расправе он признал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Земля очень важна». Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма и вновь раскритиковал позицию НАТО по Украине
    Платок россиянки лишил супругов-пенсионеров золота и денег
    Wildberries остановил работу своего склада в Рязани
    Бывшего бойца UFC обвинили в террористических угрозах
    Лавров назвал «главные боеголовки» против России
    Лавров заявил о попытках Запада настроить людей против власти
    Названы захваченные клещами-гигантами регионы России
    Власти Таджикистана отреагировали на сообщения о запрете хиджаба и длинных бород
    Стало известно об атаке ВСУ на регион России в 1300 километрах от границы с Украиной
    Дроны атаковали российское предприятие в 2 тысячах километров от границы с Украиной
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok