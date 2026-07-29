Стартовал судебный процесс по делу о жестокой расправе педофила над 9-летним Пашей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Жилкина, убившего 9-летнего Пашу

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Петра Жилкина, обвиняемого в расправе над 9-летним Пашей Т. из Санкт-Петербурга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера») и части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). По этим статьям ему грозит срок от 20 лет до пожизненного заключения.

Все материалы будут переданы в Санкт-Петербургский городской суд.

Паша Т. пропал 30 января. Позднее выяснилось, что он сел в автомобиль к мужчине и перестал выходить на связь. Правоохранителям удалось установить владельца автомобиля. Им оказался Жилкин, которого задержали в Псковской области. Мужчина признался в преступлении и указал место, где спрятал тело. При обыске у Жилкина обнаружили большое количество порнографических материалов с участием детей.

Ранее сообщалось, что мальчик стал жертвой сексуального насилия со стороны Жилкина. Мужчина признан вменяемым, вину по делу о расправе он признал.