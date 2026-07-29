Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:29, 29 июля 2026Силовые структуры

Африканцы оказались в наручниках на свидании с бывшими полицейскими

В Москве задержали попавшуюся на вымогательстве банду бывших полицейских
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

В Москве задержали попавшуюся на вымогательстве банду бывших полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, трое бывших полицейских придумали схему по вымогательству денег. С помощью девушек в приложениях для знакомств они заманивали на свидание мужчин. Так два африканских студента, пришедших на встречу, вместо девушек обнаружили трех мужчин в полицейской форме, которые затолкали их в подъезд и заковали в наручники.

Лже-силовики показали поддельное удостоверение, угрожали уголовным делом и обещали подбросить наркотики. По итогу сошлись на выкупе в 15 тысяч рублей за каждого. Денег у африканцев не оказалось и им пришлось занимать их у земляков. Позже по этой же схеме на 35 тысяч рублей обманули жителя Москвы.

Неизвестно сколько бы продолжала действовать троица, если бы они не попались на глаза настоящих полицейских — экипажу ГИБДД, которому показалось странным, что двое мужчин в полицейской форме сидят в обычном Renault Logan. После задержания в машине обнаружили полицейскую форму, поддельное удостоверение, бронежилет, рацию, наручники и переделанный пистолет Glock.

Возбуждено уголовное дело о грабеже с применением насилия.

Ранее сообщалось о чемпионе мира по тхэквондо, который взял на себя роль полицейского и вымогал деньги у россиян

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    После избиения и смерти ученого, награжденного Путиным, задержан бизнесмен и бывший гаишник. Его жена привела свою версию событий
    В Литве нашли туннель из Белоруссии
    Россиян предупредили об эксплуатирующих эмоции мошенниках
    Лавров ответил на амбиции Мерца призывом приготовиться
    В Минобороны раскрыли детали боестолкновения с ВСУ с применением авиации в Черном море
    В России развеяли один из главных автомобильных мифов
    Россиянин порезал забравшегося к нему через балкон соседа
    Зеленский отправил в отставку премьера двумя словами
    В Польше сделали заявление о войне с Россией
    Известный российский бренд начал продавать грязные рубашки и нарвался на гнев покупателей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok