Африканцы оказались в наручниках на свидании с бывшими полицейскими

В Москве задержали попавшуюся на вымогательстве банду бывших полицейских

В Москве задержали попавшуюся на вымогательстве банду бывших полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, трое бывших полицейских придумали схему по вымогательству денег. С помощью девушек в приложениях для знакомств они заманивали на свидание мужчин. Так два африканских студента, пришедших на встречу, вместо девушек обнаружили трех мужчин в полицейской форме, которые затолкали их в подъезд и заковали в наручники.

Лже-силовики показали поддельное удостоверение, угрожали уголовным делом и обещали подбросить наркотики. По итогу сошлись на выкупе в 15 тысяч рублей за каждого. Денег у африканцев не оказалось и им пришлось занимать их у земляков. Позже по этой же схеме на 35 тысяч рублей обманули жителя Москвы.

Неизвестно сколько бы продолжала действовать троица, если бы они не попались на глаза настоящих полицейских — экипажу ГИБДД, которому показалось странным, что двое мужчин в полицейской форме сидят в обычном Renault Logan. После задержания в машине обнаружили полицейскую форму, поддельное удостоверение, бронежилет, рацию, наручники и переделанный пистолет Glock.

Возбуждено уголовное дело о грабеже с применением насилия.

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