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Силовые структуры
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13:19, 29 июля 2026 (обновлено: 13:31, 29 июля 2026)Силовые структуры

«Королева марафонов» Блиновская в тюремной форме попала на видео

Суд отказал Блиновской в смягчении приговора
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Выслушавшая решение суда осужденная «королева марафонов», блогерша Елена Блиновская в тюремной форме попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как блогерша в спецодежде сидит за решеткой.

По данным канала, кассационный суд отказал ей в смягчении приговора. Блогерша повторно попросила суд отстрочить наказание до 2034 года — до того, как ее младшая дочь достигнет 14-летнего возраста.

Блиновская рассказала, что не видит, как растут ее дети. По ее словам, старший ребенок окончил школу и она не смогла быть рядом с ним во время сдачи ЕГЭ и на выпускном. Кроме того, она заявила, что свою младшую дочь не видела уже три года.

Ранее отец Елены Блиновской Олег Останин рассказал о ее жизни в колонии.

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