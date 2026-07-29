«Королева марафонов» Блиновская в тюремной форме попала на видео

Суд отказал Блиновской в смягчении приговора

Выслушавшая решение суда осужденная «королева марафонов», блогерша Елена Блиновская в тюремной форме попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как блогерша в спецодежде сидит за решеткой.

По данным канала, кассационный суд отказал ей в смягчении приговора. Блогерша повторно попросила суд отстрочить наказание до 2034 года — до того, как ее младшая дочь достигнет 14-летнего возраста.

Блиновская рассказала, что не видит, как растут ее дети. По ее словам, старший ребенок окончил школу и она не смогла быть рядом с ним во время сдачи ЕГЭ и на выпускном. Кроме того, она заявила, что свою младшую дочь не видела уже три года.

Ранее отец Елены Блиновской Олег Останин рассказал о ее жизни в колонии.