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12:13, 7 июля 2026Силовые структуры

Отец Блиновской рассказал о жизни «королевы марафонов» в колонии

Shot: Отец «королевы марафонов» Блиновской еще ни разу не виделся с ней полноценно
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Отец «королевы марафонов» Елены Блиновской Олег Останин рассказал о ее жизни в колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его словам, Блиновская привыкла к работе швеей в колонии и свободного времени у нее очень мало, но когда все же удается, она читает книги. Останин отметил, что еще ни разу не виделся с дочерью полноценно и все общение у них происходит только по телефону или через стекло.

Кроме того, мужчина сказал, что дети блогерши сейчас находятся в лагере и за ними присматривают родители Алексея Блиновского, потому что они недалеко живут. Сам Блиновский сейчас находится в зоне спецоперации.

Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд пересмотрел решение об изъятии недвижимости у семьи Елены Блиновской

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