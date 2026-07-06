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21:44, 6 июля 2026Экономика

Решение об изъятии недвижимости у семьи Блиновской пересмотрели

Апелляционный суд вернул отцу Блиновской изъятую недвижимость
Виктория Клабукова

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Девятый арбитражный апелляционный суд пересмотрел решение об изъятии недвижимости у семьи Елены Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Апелляция отменила определение Арбитражного суда Москвы, которое признавало право собственности Блиновской на ряд объектов недвижимости, которые были оформлены на ее отца Олега Останина. Тогда суд учел заявление финуправляющего Блиновской Марии Ознобихиной, которая полагала, что недвижимость была записана на родителя с целью сокрытия активов. Право собственности Останина было прекращено, и жилье было включено в конкурсную массу для реализации и погашения задолженности перед Федеральной налоговой службой.

Речь идет об апартаментах в 4-м Верхне-Михайловском проезде кадастровой стоимостью около шести миллионов рублей. Также к спорному имуществу относятся кладовка и машино-место в столичном ЖК «Донской Олимп».

Блогерша была задержана в апреле 2023 года. Ее приговорили к 4,5 года колонии за неуплату налогов при реализации своего «марафона желаний». С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, Блиновская отбыла уже больше половины срока.

В марте на торги был выставлен бренд Елены Блиновской Blinovskaya. Из-за долгов перед ФНС блогер готова продать восемь товарных знаков, среди которых — «Марафон желаний», «Марафон предназначений» и «Марафон отношений», на которых она зарабатывала более миллиарда рублей в год.

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