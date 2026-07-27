Россиянам назвали стоимость и сроки старта продаж новой версии внедорожника Tank 400

Гибридный Tank 400 можно будет приобрести в России за 6 999 000 рублей

В России анонсировали старт продаж гибридной модификации рамного внедорожника Tank 400. Новая версия «Техно Премиум» получила силовую установку типа подзаряжаемый гибрид. Стоимость новинки составит 6 999 000 рублей. Начало реализации намечено на первую половину августа 2026 года, сообщили в пресс-службе компании.

В основе новинки — полноприводная гибридная платформа Hi4-T от концерна Great Wall Motor, адаптированная для экстремального бездорожья. Установка включает двухлитровый бензиновый турбодвигатель (231 лошадиная сила и 380 ньютон-метров) и электромотор (163 лошадиные силы и 400 ньютон-метров), который встроен в девятиступенчатую автоматическую коробку передач. Их суммарная отдача достигает 394 лошадиные силы и 750 ньютон-метров крутящего момента.

Литий-ионная батарея емкостью 37,1 киловатт-часа спрятана под полом багажного отсека и защищена от ударов. Для тяговой батареи доступна ускоренная зарядка постоянным током мощностью до 53 киловатт и обычная от переменного тока до 6,6 киловатт. Восполнить заряд можно также от двигателя внутреннего сгорания на ходу или за счет рекуперации при замедлении.

Внешне «Техно Премиум» повторяет бензиновый вариант «Премиум». Исполнение для России включает выдвижные электрические пороги, комплекс водительских ассистентов, круговые камеры с опцией «прозрачный капот». Салон отделан натуральной кожей наппа, дополнен аудиосистемой высокого класса с сабвуфером, системой подавления шумов и двойными стеклами. За комфорт в салоне отвечают трехзонный климат-контроль, панорамная крыша и задние солнцезащитные экраны. Многие функции управляются традиционными кнопками.

Внедорожный арсенал включает механические блокировки дифференциалов, интеллектуальный полный привод, понижающую передачу и несколько режимов езды. Дорожный просвет равен 224 миллиметрам. Подчеркивается, что машина может форсировать брод глубиной до 800 миллиметров. Зимний пакет включает обогрев всех сидений, руля, лобового и заднего стекол, боковых зеркал и форсунок омывателя. Также установлены омыватель задней камеры, увеличенный бачок стеклоомывателя на 4,5 литра и ограничитель скорости.

На гибридный Tank 400 действует программа поддержки сроком восемь лет: три года базовой гарантии и пять лет дополнительного сервисного обслуживания (или до достижения 150 тысяч километров пробега).

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