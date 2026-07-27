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17:13, 27 июля 2026 (обновлено: 17:18, 27 июля 2026)Авто

Россиянам назвали стоимость и сроки старта продаж новой версии внедорожника Tank 400

Гибридный Tank 400 можно будет приобрести в России за 6 999 000 рублей
Марина Аверкина

Фото: «Грейт Волл Мотор Рус»

В России анонсировали старт продаж гибридной модификации рамного внедорожника Tank 400. Новая версия «Техно Премиум» получила силовую установку типа подзаряжаемый гибрид. Стоимость новинки составит 6 999 000 рублей. Начало реализации намечено на первую половину августа 2026 года, сообщили в пресс-службе компании.

В основе новинки — полноприводная гибридная платформа Hi4-T от концерна Great Wall Motor, адаптированная для экстремального бездорожья. Установка включает двухлитровый бензиновый турбодвигатель (231 лошадиная сила и 380 ньютон-метров) и электромотор (163 лошадиные силы и 400 ньютон-метров), который встроен в девятиступенчатую автоматическую коробку передач. Их суммарная отдача достигает 394 лошадиные силы и 750 ньютон-метров крутящего момента.

Литий-ионная батарея емкостью 37,1 киловатт-часа спрятана под полом багажного отсека и защищена от ударов. Для тяговой батареи доступна ускоренная зарядка постоянным током мощностью до 53 киловатт и обычная от переменного тока до 6,6 киловатт. Восполнить заряд можно также от двигателя внутреннего сгорания на ходу или за счет рекуперации при замедлении.

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Внешне «Техно Премиум» повторяет бензиновый вариант «Премиум». Исполнение для России включает выдвижные электрические пороги, комплекс водительских ассистентов, круговые камеры с опцией «прозрачный капот». Салон отделан натуральной кожей наппа, дополнен аудиосистемой высокого класса с сабвуфером, системой подавления шумов и двойными стеклами. За комфорт в салоне отвечают трехзонный климат-контроль, панорамная крыша и задние солнцезащитные экраны. Многие функции управляются традиционными кнопками.

Внедорожный арсенал включает механические блокировки дифференциалов, интеллектуальный полный привод, понижающую передачу и несколько режимов езды. Дорожный просвет равен 224 миллиметрам. Подчеркивается, что машина может форсировать брод глубиной до 800 миллиметров. Зимний пакет включает обогрев всех сидений, руля, лобового и заднего стекол, боковых зеркал и форсунок омывателя. Также установлены омыватель задней камеры, увеличенный бачок стеклоомывателя на 4,5 литра и ограничитель скорости.

На гибридный Tank 400 действует программа поддержки сроком восемь лет: три года базовой гарантии и пять лет дополнительного сервисного обслуживания (или до достижения 150 тысяч километров пробега).

Ранее российская премиальная марка Esteo сообщила о включении в государственную программу поддержки автомобилей на новых источниках энергии трех моделей — Exlantix ET, Exlantix ET8 и V27.

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