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11:15, 24 июля 2026Авто

Госпрограмму поддержки машин в России расширили еще на три модели

Три автомобиля бренда Esteo стали доступнее на 925 тысяч рублей благодаря господдержке
Марина Аверкина

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская премиальная марка Esteo сообщила о включении в государственную программу поддержки автомобилей на новых источниках энергии трех моделей — Exlantix ET, Exlantix ET8 и V27. Об этом пишет «Автостат».

Это значит, что теперь при оформлении кредита на эти машины действует скидка 925 тысяч рублей, доступная всем потенциальным покупателям.

Параллельно Министерство промышленности и торговли РФ сообщило о разработке нового подхода к стимулированию спроса на российские электромобили и гибриды. Совместно с отраслью обсуждается сохранение скидки в размере 35 процентов для высоколокализованной автотехники.

Электрокары и гибриды, которые выпущены по специальному инвестиционному контракту (СПИК), останутся в программе на прежних условиях — скидка от 10 процентов в зависимости от типа транспортного средства и категории покупателя. Сейчас готовится необходимая нормативная база, а до ее утверждения действующие правила господдержки продолжат работать без изменений.

Ранее россиянам объяснили, стоит ли полностью полагаться на нейросети при подборе машины. Сведения об автомобилях — стоимость, класс, комплектация, наличие на складе — всегда структурированы, поэтому ИИ обрабатывает их быстрее и точнее человека. Но, по мнению экспертов, пока еще рано поручать нейросети оценку состояния конкретной машины.

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