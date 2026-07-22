Россиянам объяснили риски подбора машины с помощью нейросетей

Эксперт Пригарнева: Еще не время поручать нейросети оценку состояния конкретной машины

Стоит ли россиянам полностью полагаться на нейросети при подборе машины, эксперты рассказали порталу «АвтоВзгляд».

Управляющий партнер компании «Зинин, Штурбин и партнеры» Тим Зинин отметил, что за последний год дилерские сети начали массово применять ботов для подбора комплектации или программы финансирования под бюджет клиента. Покупатель отвечает на несколько вопросов, а программа за секунды сводит каталог из сотен позиций к трем-пяти вариантам. Сведения об автомобилях — стоимость, класс, комплектация, наличие на складе — всегда структурированы, поэтому нейросеть обрабатывает их быстрее и точнее человека. «Именно подбор по параметрам — самая зрелая сегодня область применения нейросетей в автобизнесе», — говорит специалист.

Но полностью доверять алгоритму весь процесс покупки Зинин не рекомендует. Тест-драйв, ощущения от руля, доверие к конкретному продавцу — все это эмоциональная и репутационная часть сделки, и окончательное решение, а также ответственность за него, остаются за человеком. По его мнению, рабочая схема должна выглядеть так: нейросеть отсеивает машины вне бюджета, собирает характеристики в сравнительную таблицу и выдает короткий список, а финальный выбор и переговоры проводят продавец и покупатель. К моменту личной встречи дилер получает более подготовленного клиента с конкретными вариантами вместо размытого запроса.

Директор SK Auto Trading Александра Пригарнева добавила, что сейчас еще не время поручать нейросети оценку реального состояния конкретной машины. «ИИ анализирует общую информацию из открытых источников и не видит сам автомобиль. Не присутствует при диагностике, не знает историю эксплуатации, не оценивает фотографии высокого разрешения, не проверяет толщину лакокрасочного покрытия, не слушает работу двигателя и не может определить, насколько критичны обнаруженные замечания. Особенно это заметно при покупке машин с пробегом», — объясняет специалист.

Исполнительный директор сервиса ИИ-аналитики и автоматизации продаж «Аихаб» Алексей Авдеев сообщил, что наиболее заметные успехи нейросетей на авторынке в настоящее время связаны с анализом работы менеджеров по продажам. «Система анализирует все звонки, определяет основные темы разговоров, оценивает, какие ошибки чаще всего приводят к потере клиента, предлагает работающие сценарии. Кроме того, она автоматически заполняет часть данных о клиенте и сделке, освобождая менеджера от рутинной работы. Благодаря этому сотрудник больше времени уделяет покупателю, делает более персонализированное предложение. По нашим данным, использование профильных систем позволяет повысить продажи на 30-50 процентов», — подытожил специалист.

Ранее стало известно, что россияне не пожалели денег на одну категорию машин в первой половине года. За период с января по июнь покупатели приобрели 61 108 новых легковых автомобилей премиального сегмента, что на 30 процентов превышает значение аналогичного периода 2025 года.