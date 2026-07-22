Доля премиальных машин на рынке России впервые достигла 10 процентов

Как выяснили аналитики агентства «Автостат», россияне не пожалели денег на одну категорию машин в первой половине года. За период с января по июнь покупатели приобрели 61 108 новых легковых автомобилей премиального сегмента, что на 30 процентов превышает значение аналогичного периода 2025 года.

За это время весь рынок новых машин в стране прибавил 15 процентов, уточнил заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин. Доля дорогих моделей в общей структуре продаж увеличилась с 8,9 процента годом ранее до текущих 10 процентов.

Лидером сегмента в России по-прежнему является марка Exeed. За шесть месяцев было продано 7950 автомобилей, что на 18 процентов хуже прошлогоднего результата. На второй позиции находится Voyah с показателем 7810 проданных единиц (рост в 2,8 раза). Замыкает тройку лидеров Tank, объем продаж которого сократился на пять процентов и составил 7784 единицы.

В пятерку самых востребованных марок также вошли BMW (7551 автомобиль, рост на 43 процента) и Audi (5839 единиц, увеличение в 5,6 раза).

Преодолеть порог в пять тысяч реализованных машин смогли Hongqi (5100, рост на 89 процентов) и Mercedes-Benz (5071, рост на 60 процентов). Объемы продаж остальных представителей премиального сегмента оказались заметно ниже.

Ранее стало известно, что китайские автопроизводители установили рекорд в Европе. По итогам июньских продаж выяснилось, что 34 процента европейского рынка новых подключаемых гибридов принадлежит брендам из КНР. Среди лидеров — BYD и Chery Automobile.