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14:07, 22 июля 2026 (обновлено: 14:29, 22 июля 2026)Авто

Китайские производители установили рекорд по продажам одного типа машин в Европе

Китайские автопроизводители захватили 34 % европейского рынка подзаряжаемых гибридов
Марина Аверкина
СюжетПошлины ЕС

Фото: Albert Gea / Reuters

Китайские автопроизводители установили рекорд в Европе. По итогам июньских продаж выяснилось, что 34 процента европейского рынка новых подключаемых гибридов принадлежит брендам из КНР. Среди лидеров — BYD и Chery Automobile, пишет Bloomberg.

Аналитик Dataforce Джулиан Литцингер объясняет: производители из КНР намеренно наращивают поставки подключаемых гибридов, ожидая введения Европейским союзом (ЕС) дополнительных пошлин на этот тип автомобилей. Сейчас высокими пошлинами облагаются только электрокары китайского производства, но скоро ограничения могут затронуть и гибриды с возможностью подзарядки. В ЕС пока предпочитают не комментировать эти планы.

По словам Литцингера, китайские компании рассчитывают, что к моменту введения пошлин их положение на рынке и связи с дилерскими сетями окажутся настолько глубокими, что любые изменения в сегменте не пройдут без серьезных экономических потрясений для Европы.

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Пока европейские заводы в последние годы делали ставку на чистые электромобили из-за ужесточения экологических норм, китайские марки активно развивали гибридные технологии. Часто их модели приобретают те, кто все еще опасаются переходить на «электрички» из-за нехватки зарядных станций и высоких цен.

Особенно заметно продвижение китайских марок в Великобритании. Внедорожник Chery Jaecoo 7 стал там самой продаваемой моделью в марте, всего через год с небольшим после начала поставок. Британцы прозвали машину Temu Range Rover — за то, что она предлагает стиль британской марки по заметно более низкой цене.

По данным агентства Dataforce, в июне на китайские бренды пришлось 11 процентов всех продаж новых легковых автомобилей в Европе и 15 процентов продаж полностью электрических машин. Почти каждый четвертый гибрид, включая версии без подзарядки, в прошлом месяце был выпущен в Китае.

Ранее стало известно, что производство машин в одной из стран СНГ резко возросло. За первую половину 2026 года в Казахстане произвели 96 089 единиц автомобилей и другой техники, что на 34,4 процента превысило результат аналогичного периода прошлого года.

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