Производство машин в одной из стран СНГ резко возросло

Автомобильное производство в Казахстане выросло на 34,4 % в первой половине 2026 года

Производство машин в одной из стран СНГ резко возросло. За первую половину 2026 года в Казахстане произвели 96 089 единиц автомобилей и другой техники. Это на 34,4 процента превысило результат аналогичного периода прошлого года, пишет «Автостат».

В общей сложности за отчетный период казахстанские производители собрали 88 886 легковых автомобилей (рост на 37,2 процента к январю-июню 2025 года), 3422 грузовика (снижение на 1,2 процента), 1466 автобусов (рост на 27,6 процента), 557 единиц специальной техники (рост на 45,1 процента) и 1758 прицепов и полуприцепов (рост на 4,5 процента).

Завод Allur в первом полугодии собрал 34 560 машин, предприятие Astana Motors Manufacturing Kazakhstan — 25 678 автомобилей, компания Hyundai Trans Kazakhstan — 19 530 транспортных средств, что составило 20,7 процента от всего объема. На остальных предприятиях полугодовой показатель составил менее 10 тысяч единиц.

Самой массовой маркой стали автомобили Hyundai — 19 500 собранных машин за шесть месяцев 2026 года. В пятерку лидеров автопрома страны также вошли Chevrolet (17 941 экземпляр), Kia (11 705), Changan (9724) и Chery (8032).

Ранее стало известно, что кроссовер Haval Jolion уступил многолетнее место лидера в российском сегменте SUV. Самым востребованным в России стал Tenet T7. За отчетный период автомобиль разошелся тиражом 36,5 тысячи единиц. Результат Haval Jolion за полгода составил 35,5 тысячи экземпляров.