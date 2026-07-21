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18:35, 21 июля 2026Авто

Кроссовер Haval Jolion уступил многолетнее место лидера в российском сегменте SUV

Кроссовер Tenet T7 обогнал Haval Jolion по популярности и возглавил рейтинг SUV в России
Марина Аверкина

Фото: Ivan Gran / Shutterstock / Fotodom

По итогам первого полугодия 2026 года в России было продано чуть более 450 тысяч новых автомобилей сегмента SUV (кроссоверов и внедорожников). Таким образом, доля таких проданных машин составила почти три четверти (74 процента) всего рынка новых легковых автомобилей, пишет «Автостат».

Самым востребованным кроссовером стал Tenet T7. За отчетный период он разошелся тиражом 36,5 тысячи единиц. Это значит, что модель обошла прежнего лидера — Haval Jolion, чей результат за полгода составил 35,5 тысячи экземпляров.

Третью строчку занял внедорожник Lada Niva Travel с показателем 21,4 тысячи проданных единиц. Остальные участники первой десятки не достигли отметки в 20 тысяч автомобилей. Среди моделей (по убыванию): Tenet T4, Lada Niva Legend, Haval M6, Geely Monjaro, Changan Uni-S, Mazda CX-5 и Haval F7.

Отрицательную динамику к уровню того же периода прошлого года показали лишь две модели: продажи Changan UNI-S снизились на 14,9 процента, а Haval F7 — на 2,2 процента. Самый значительный рост, вызванный эффектом низкой базы, продемонстрировала Mazda CX-5, реализация которой увеличилась в 12,3 раза. На эту модель пришлось более 90 процентов всех проданных за полугодие новых машин марки Mazda.

На кроссовер Tenet T7 пришлось 57 процентов продаж бренда. Высокой долей по реализации также отличились Changan UNI-S (49,5 процента), Haval Jolion (42,2 процента) и Geely Monjaro (37,4 процента). Минимальный результат у Lada Niva Legend — всего 10,6 процента.

Ранее стало известно, что Верховный суд России освободил автомобилистов от одной обязанности. Теперь водители могут не возить с собой распечатанную (бумажную) версию полиса ОСАГО, если документ оформлен в электронном виде.

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