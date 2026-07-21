Верховный суд освободил российских автомобилистов от одной обязанности

Верховный суд разрешил россиянам не иметь при себе бумажную версию электронного ОСАГО

Верховный суд Российской Федерации (ВС РФ) освободил автомобилистов от одной обязанности. Теперь водители могут не возить с собой распечатанную (бумажную) версию полиса ОСАГО, если документ оформлен в электронном виде, сообщает РИА Новости.

Поводом для разбирательства стала история автомобилиста из Свердловской области. В октябре 2024 года мужчина ехал на машине Lada 219120 по трассе Н. Павловское — Петрокаменское — Алапаевск. Его остановил сотрудник ГИБДД для проверки документов. Полис гражданин оформил в цифровом формате, а бумажного варианта у него с собой не оказалось. Инспектор расценил это как нарушение и составил административный протокол по части 2 статьи 12.3 Кодекса об административных правонарушениях. Водителю был выписан штраф в размере 500 рублей.

Но свердловчанин не согласился с доводами инспектора и решил обжаловать решение. В высшей судебной инстанции установили, что на момент остановки у мужчины имелся действующий страховой полис, что подтвердили сведения из базы страховой компании. Суд пришел к выводу, что состава правонарушения в действиях автомобилиста нет. Решением ВС РФ постановление инспектора ДПС отдельного взвода ГИБДД межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Алапаевский» было отменено.

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