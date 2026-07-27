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15:59, 27 июля 2026 (обновлено: 16:09, 27 июля 2026)Наука и техника

Украина начала применять против России новые ракеты. Что известно о Ruta Block 1 производства Нидерландов?

Украина начала применять против России новые ракеты Ruta Block 1
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Omar Havana / Contributor / Getty images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять против России новое оружие. Речь идет о недорогих крылатых ракетах Ruta Block 1.

На прошлой неделе российские Telegram-каналы опубликовали видео пролета Ruta Block 1 над территорией страны, а также снимки ее обломков, упавших на землю в результате перехвата средствами противовоздушной обороны (ПВО). На фото попал корпус, внутренние компоненты и хвостовая часть ракеты.

«В данной модификации производителем заявляется дальность полета до 300 километров и масса боевой части до 150 килограммов. Кроме того, сейчас разрабатываются модификации Block 2 и Block 3 со значительно улучшенными характеристиками», — рассказывали авторы Telegram-канала «Военная хроника».

Характеристики ракеты

В материале американского портала TWZ говорится о том, что Ruta Block 1 производят в Нидерландах. Ракета использует инерциальную, спутниковую и визуальную навигационные системы. Иностранные журналисты также указали, что компания Destinus работает над вариантами Ruta Block 2 (800 километров, 250 килограммов) и Ruta Block 3 (2000 километров, 550 килограммов). При этом третья ее версия начнет проходить летные испытания в 2027 году, из-за чего она еще нескоро появится на вооружении у армий. Несмотря на это, в будущем Украина и Европа фактически смогут обладать полноценными крылатыми ракетами с дальностью пуска до Урала без прямой зависимости от США в этом вопросе.

В свою очередь, Telegram-канал «Военная хроника» уточняет, что Ruta Block 1 — это малогабаритная крылатая ракета (ракета-дрон) наземного базирования. Она развивает скорость около 0,7 Махов.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Компания-производитель Destinus, офисы которой находятся в Нидерландах и других странах Европы, заявляет, что самостоятельно производит ключевые компоненты, такие как малогабаритные турбореактивные двигатели серии T150. Для масштабирования серийного выпуска ракет семейства Ruta (Block 2 и Block 3) Destinus создала совместное предприятие с немецким концерном Rheinmetall — Rheinmetall Destinus Strike Systems. Производственные мощности разворачиваются в том числе в Германии («Унтерлюсс»).

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В России Ruta Block 1 назвали не самой опасной

Как отмечает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, по своих характеристикам Ruta Block 1 схожа с ракетой «Нептун», дальность полета которой составляет до 500 километров. Ее также сейчас используют ВСУ для атак по территории России.

Я одно могу сказать, что всякие крылатые ракеты, которые у них есть, они дозвуковые. Это, в принципе, не самая страшная цель для нашей системы ПВО. Storm Shadow/SCALP-EG и Taurus гораздо опаснее

Василий Дандыкинвоенный эксперт
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