Лазарева рассказала об обвинившей ее в алкоголизме из-за фляжки с коньяком Собчак

Лазарева заявила, что Собчак обвинила ее в алкоголизме в интервью «Комсомольской правде»

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что журналистка Ксения Собчак обвинила ее в алкоголизме в интервью российскому изданию. Подробности случившегося она раскрыла в интервью журналистке Ирине Шихман, доступном на YouTube.

«Представляешь, я читаю интервью [Собчак] "Комсомольской правде" (...). И она говорит: "А Лазарева-то пьет на съемках. Она пьяная была в говно". Примерно так», — вспомнила телеведущая.

Лазарева объяснила, что вместе с Собчак работала в проекте «Две звезды» на Первом канале, а параллельно также снималась по ночам в музыкальном шоу «Песня дня». Ведущая призналась, что во время съемок, как и другие ее коллеги, иногда действительно пила коньяк из фляжки, чтобы ей было легче выносить сложный рабочий процесс и напряженный график. При этом Лазарева обратила внимание на то, что Собчак, видевшая ее с алкоголем во время работы, сама в тот момент практически не пила.

По мнению ведущей, ее стали чаще обвинять в алкоголизме именно после этого интервью Собчак.

Ранее Лазарева пожаловалась на плохое финансовое положение. Она заявила, что зарабатывает на винных турах, которые проводит один или два раза в год.