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17:36, 27 июля 2026 (обновлено: 17:43, 27 июля 2026)Мир

Захарова прокомментировала обвинения Дании в адрес России

Захарова назвала абсурдными заявления Дании о злонамеренных действиях России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Обвинения Дании в адрес России о якобы злонамеренных действиях в информационном пространстве абсурдны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«На этом фоне представляются абсурдными регулярные голословные обвинения Копенгагена в адрес РФ о якобы причастности к неким, как они говорят, злонамеренным действиям в информационном пространстве», — отметила дипломат.

По мнению Захаровой, искренним мотивом подобных заявлений является нагнетание русофобии и панических настроений в обществе для обоснования враждебного курса в отношении Москвы и милитаризации Дании.

Ранее Захарова раскритиковала прощальный визит уходящего премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев, назвав его ритуалом поклонения «идолам». По ее словам, западные политики, покидая свои посты, предпочитают отчитываться перед киевскими властями вместо собственных народов.

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