Под вулканическим пеплом нашли человеческие останки

В Сальвадоре нашли человеческие останки возрастом почти три тысячи лет

В Антигуо-Кускатлане, Сальвадор, обнаружили захоронение, которое датируется примерно 850 годом до нашей эры. Об этом сообщает CBS News.

Древние человеческие останки лежали под слоем вулканического пепла лицом вниз. Предполагается, что их возраст составляет почти три тысячи лет. Для установления пола скелета будет проведен анализ ДНК.

В погребальной яме также нашли небольшой керамический сосуд в стиле Усулутан, выполненный в форме морской черепахи, а также остатки веток маниока.

«Эта находка может стать одним из древнейших доиспанских захоронений в Месоамерике и даст новые сведения о популяциях, населявших этот регион более двух тысяч лет назад», — заявили в министерстве культуры Сальвадора.

Ранее сообщалось, что археологи нашли детские останки, на черепе которых сохранились следы трепанации — самой ранней из известных в Центральной Азии хирургических операций. Зачем ребенку понадобилась трепанация, ученые пока не могут ответить.