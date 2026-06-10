Археологи нашли детские останки со следами древней операции на черепе

В Узбекистане найдены детские останки бронзового века со следами успешной трепанации

Археологи нашли детские останки, на черепе которых сохранились следы самой ранней из известных в Центральной Азии хирургических операций. Об этом сообщает Archaeology News Online Magazine.

Захоронение бронзового века обнаружили в апреле 2026 года в древнем поселении Джаркутан в рамках международного проекта с участием университетов Италии и Узбекистана. В могиле возрастом около четырех тысяч лет лежали двое детей: одному было около трех лет, второму — примерно пять. Когда антропологи изучили череп старшего, они заметили следы трепанации — искусственное отверстие с ровными краями, которое было успешно проделано задолго до смерти.

Джаркутан был крупным центром Оксской цивилизации, процветавшей на территории современных Узбекистана, Туркменистана, Афганистана и Ирана. Город стоял на перекрестке торговых путей, связывавших Среднюю Азию с долиной Инда и северными степями — именно тогда могли распространяться и уникальные медицинские знания.

Зачем ребенку понадобилась трепанация, ученые пока не могут ответить. Возможные причины — тяжелая черепно-мозговая травма, эпилепсия, мигрени или даже попытка избавить мальчика от злых духов. Подобные операции на взрослых встречаются в разных частях света, но на детях — крайне редко: слишком высок риск. То, что пациент в таком возрасте пережил вмешательство, говорит о высоком мастерстве древнего хирурга. Сейчас останки переданы на генетический и антропологический анализ.

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