Наука и техника
 
Последние новости
Внучка и приемная дочь Никиты Хрущева попала под поезд в Москве
Голландский конькобежец пожаловался на «воняющих с любой стороны русских»
Ролик «Как едят в разных странах» разъярил турков и россиян
Названы четыре главных фактора высокой продолжительности жизни
Госдеп назвал самообороной удар по правительственным силам в Сирии
Путин заявил о неизменности политики США при разных президентах
У входа в бухту Севастополя взорвали мину весом в тонну
Популярные новости
Внучка и приемная дочь Никиты Хрущева попала под поезд в Москве
Ролик «Как едят в разных странах» разъярил турков и россиян
Названы четыре главных фактора высокой продолжительности жизни
Советник президента по интернету разъяснил закон о запрете VPN и Tor
У входа в бухту Севастополя взорвали мину весом в тонну
МЮ откажется продлевать контракт с выбывшим на 9 месяцев Ибрагимовичем
Госдеп назвал самообороной удар по правительственным силам в Сирии

Цветная революция

Раскрыто происхождение негров и азиатов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Wikimedia Commons

Международная группа ученых выяснила, когда произошло разделение человека разумного (Homo sapiens) на отдельные группы. Этот процесс, приведший к появлению современного генетического разнообразия и таких рас, как монголоиды, негроиды и капоиды, начался более 260 тысяч лет назад. «Лента.ру» рассказывает об исследовании, препринт которого опубликован в репозитории bioRxiv.

Согласно археологическим, палеонтологическим и генетическим данным, эволюция современного человека (Homo sapiens) происходила в Африке, южнее Сахары. В районе Восточно-африканской рифтовой долины, которая тянется от Эфиопии до Мозамбика, были найдены древнейшие останки людей рода Homo, относящиеся к олдувайской культуре (2,7-1 миллион лет назад), характеризующейся самыми примитивными каменными орудиями. В 1960 году здесь были обнаружены останки человека умелого (Homo habilis), что привело к появлению гипотезы об африканском происхождении человека.

Самые древние ископаемые останки человека современного анатомического типа также были найдены в Восточной Африке. Возраст окаменелых костей оценивается в 195 тысяч лет. В то же время результаты геномных исследований показали, что носителями самой древней ДНК являются народы охотников и собирателей, проживающих в Южной Африке. К ним относятся представители капоидной (койсанской) расы — например, бушмены. Отделение койсанских народов от остального человечества произошло, по оценкам исследователей, около 160-100 тысяч лет назад.

Бушмены — яркая иллюстрация того, что не существует внешних признаков, характерных лишь для одной человеческой расы. У них темная кожа с красноватым оттенком, однако антропологически они отличаются от негроидов: у них относительно малый рост (до 150 сантиметров), а лица имеют монголоидные черты. Генетически бушмены сильнее всего отличаются от других ныне существующих групп людей.

Койсанские народы обладают гаплогруппой А — специфичным набором ДНК на Y-хромосоме, унаследованным от одного предка. Им был Y-хромосомный Адам — предок всех ныне живущих людей. По последним оценкам, он жил примерно 200-300 тысяч лет назад. Он не имеет никакого отношения к библейскому Адаму, поскольку не был первым в мире человеком — его родители тоже были людьми. Близким по смыслу понятием является Митохондриальная Ева, от которой современное человечество унаследовало митохондриальную ДНК.

Следы пребывания предков бушменов были обнаружены в пещерах Сибуду (Sibudu Cave), Бордер (Border Cave) и других местах в Квазулу-Натал — провинции ЮАР. Здесь возраст старейших стоянок людей достигает 100 тысяч лет.

Исследователи из Швеции и Южной Африки проанализировали ДНК, выделенную у семи индивидов, живших в последние две тысячи лет. Останки этих людей были найдены в районе городов Баллито (Ballito Bay) и Дунсайд (Doonside), горы Шампейн Касл (Champagne Castle) и в других местах. Ученые установили последовательность нуклеотидов в ДНК трех охотников-собирателей, живших две тысячи лет назад, для которых характерна культура каменного века, и четырех фермеров культуры железного века (0,5-0,3 тысячи лет назад).

Хотя понятия «каменный век» и «железный век» относятся к конкретным культурно-историческим периодам в развитии человечества, в разных местах земного шара они начались и закончились в разные века. Так, некоторые африканские племена использовали каменные орудия вплоть до европейской колонизации. В Южной Африке каменный век перешел сразу в железный, хотя в Европе он перешел сначала в бронзовый.

Результаты геномного анализа показали, что все три охотника-собирателя и один фермер оказались носителями митохондриальной гаплогруппы L0d, которая встречается у современных представителей капоидной расы. Оставшиеся три представителя культуры железного века имели митохондриальную гаплогруппу L3e, характерную для носителей языков банту (эти народы проживают почти на всей территории Африки, южнее Сахары).

Ученые также оценили уровень родства между геномами древних людей и современных народов. Для этого они сравнили генетические данные семи индивидов из Квазулу-Натал с базами данных генотипов из Южной Африки, всего африканского континента и других регионов земного шара. Результаты соответствовали предыдущим: охотники-собиратели были родственны представителям капоидной расы, а фермеры железного века относились к популяциям носителей языка банту из Южной Африки.

Исследователи заметили, что в геноме бушменов и других койсанских народов, проживающих в Африке в данный момент, имеются признаки смешения с мигрантами из Евразии и Восточной Африки, такими как амхара — второй по численности народ Эфиопии. Степень метисации у койсанцев достигает 9-22 процента. Это смешение произошло, по оценкам ученых, 1,5-1,3 тысячи лет назад.

Антропологи также смогли раскрыть некоторые подробности ранней истории человека. Для этого пригодился относительно хорошо сохранившийся геном мальчика из Ballito Bay. Его ДНК оставалась нетронутой генетическим смешением, что позволило ученым оценить степень расхождения охотников-собирателей из Квазулу-Натал и других народов. Для этого сравнивались ДНК мальчика и 12 других геномов, принадлежащих архаичным и современным людям. Согласно полученным результатам, предки койсанских народов отделились от остальных Homo sapiens 285-365 тысяч лет назад.

Ранее считалось, что древнейшее разделение Homo sapiens на отдельные группы произошло приблизительно 160-100 тысяч лет назад. Новая датировка составляет почти половину времени, прошедшего после того, как от основной ветви Homo 700-765 тысяч лет назад отделились неандертальцы (Homo neanderthalensis) и денисовцы (Homo denisova). По словам исследователей, H.neanderthalensis и H.denisova разошлись друг от друга почти одновременно с разделением H.sapiens на группы.

Таким образом, полученные учеными результаты отодвигают начало процесса разделения человечества на расы почти на 100-200 тысяч лет. Это происходило до того, как H.sapiens покинули Африку (сто тысяч лет назад), переселившись на Ближний Восток и в Европу.

Александр Еникеев

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ancient genomes from southern Africa pushes modern human divergence beyond 260,000 years ago
Пересмотрены время и место появления человека разумного
Названа главная причина появления современного человека
Раскрыт настоящий возраст пещерных людей из «Колыбели человечества»
Другие материалы рубрики
Наука и техника14:37 8 июня

Без вариантов

Почему успешные взрослые люди начинают играть в видеоигры
13:56 6 июня

Чехол для стилуса от Apple начали продавать по 2400 рублей

16:31 8 июня

Microsoft отправила журналистам скорпиона

00:04Сегодня

Названы четыре главных фактора высокой продолжительности жизни

Наука и техника00:04 6 июня

Никакого праздника

Apple рассекретила новые устройства и операционные системы
12:50 8 июня

В Мексике раскопали стадион с останками принесенных в жертву игроков

03:43 4 июня

SpaceX вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

19:03 8 июня

В Дагестане создали боевых роботов

Наука и техника00:0010 мая

Сливной бачок

Каким будет iPhone 8
11:31 8 июня

Названо количество воды в гигантском подземном океане

15:14 8 июня

Найдены останки древнейшего шляпочного гриба

10:35 8 июня

Пересмотрены время и место появления человека разумного

Россия
Котики и козлики
На Алтае, в Бурятии и Тыве пересчитали снежных барсов и козерогов
И даже в области балета...
Строящийся под Томском ядерный реактор откроет новую страницу в энергетике Земли
Андрей Кураев«А ты обязан целовать им волосатые руки»
Андрей Кураев о попах-растлителях, показной роскоши и сериале «Молодой папа»
В ОП заметили единодушие соседей при голосовании за или против реновации
Внучка и приемная дочь Никиты Хрущева попала под поезд в Москве
Анна Федорова: Время милосердия
Кому нужны «списки политзаключенных»
В РГГУ обсудили гуманитарную миссию России на Ближнем Востоке
Все материалы
Мир
Роберт МугабеЧерный властелин
До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
epa06014207 Iranian army soldiers stand near parliament building during an attack in Tehran, Iran, 07 June 2017. At least seven people were killed and several others were wounded following twin attacks on Iran's parliament building and the mausoleum of former supreme leader, Ayatollah Khomeini, in the Iranian capital Tehran on 07 June, according to official sources. EPA/HOSSEIN MERSADIАтака на аятолл
Двойной теракт в Тегеране
Лучше сделки хуже нет
Возможна ли перезагрузка в отношениях Ирана и Соединенных Штатов
Госдеп назвал самообороной удар по правительственным силам в Сирии
Путин отметил патриотизм Маккейна
Путин заявил о неизменности политики США при разных президентах
Коми заявил об отсутствии приказа Трампа закрыть расследование по России
Все материалы
Бывший СССР
Юлия ТимошенкоЮлия Цезарь
Может ли Тимошенко снова оказаться за решеткой
СМИ узнали об уголовном деле против Кличко
Андрей ПарубийВзяли членство в свои руки
Почему на Украине снова заговорили о необходимости скорого вступления в НАТО
Янукович предложил отдать Донбассу свои «мифические миллиарды долларов»
В Киеве предложили продать здание мэрии с аукциона
Российский посол напомнил Литве о долге в размере 72 миллиардов долларов
Порошенко заявил о нежелании стоять на коленях перед Россией
Все материалы
Финансы
«Есть возможности для сознательного ослабления рубля»
Кто сыграет против укрепления российской валюты
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Реальный курс рубля вырос на пять процентов с начала года
Украина отменила госрегулирование цен на еду
Банк России поднял евро выше 64 рублей
Россиян предупредили о сокращении пенсионного обеспечения к 2020 году
Назван регион с самым большим числом мошенничеств в ОСАГО
Все материалы
Бизнес
Внедорожный сезон
Самые популярные кроссоверы российского рынка
СМИ: бывший шведский разведчик может попасть на скамью обвиняемых в России
«Именные» льготы
Технологичные производства и новые предприятия поддержат адресными мерами
«РусГидро» успешно закрыла книгу заявок по облигациям серии БО-П05
РЖД найдут способ избавиться от старых электричек
Инвестпрограмма РЖД превысит полтриллиона
В РЖД задумались об инфраструктурной ипотеке
Все материалы
Силовые структуры
Помощник водолаза
Как создавался подводный робот для флота
Закон — «Сайга»
Почему массовые убийцы предпочитают оружие, скопированное с боевого
Самолет наизнанку
Как МиГ воспроизводит поведение самолетов на земле
Похищенный сектантами из «Каула-Дхарма» маленький москвич найден в Белоруссии
В Абхазии задержали и передали России пятерых сторонников ИГ
Московский суд отправил пособников террористов в колонию
Отряд кораблей Балтфлота вышел в Северную Атлантику
Все материалы
Наука и техника
Без вариантов
Почему успешные взрослые люди начинают играть в видеоигры
Никакого праздника
Apple рассекретила новые устройства и операционные системы
Цветная революция
Раскрыто происхождение негров и азиатов
Microsoft отправила журналистам скорпиона
Названы четыре главных фактора высокой продолжительности жизни
В Мексике раскопали стадион с останками принесенных в жертву игроков
В Дагестане создали боевых роботов
Все материалы
Спорт
Рой Лернер«Я кричал как идиот»
Как английский фанат голыми руками остановил трех вооруженных террористов
До финала «Ролан Гаррос» впервые добралась теннисистка из Латвии
Претендент на чемпионский пояс по версии WBO арестован за связи с русской мафией
Роналду попал в состав сборной Португалии на Кубок конфедераций-2017
Месси купил отель за 30 миллионов евро
«Рубин» расторг контракт с испанским тренером
Саудовские футболисты отказались почтить память жертв теракта в Лондоне
Все материалы
Культура
«Ему было наплевать, что возить: кокаин, оружие или почту»
Кто снял фильм «Сделано в Америке» о контрабандисте на службе картелей и ЦРУ
Кирилл Разлогов: Ад замаячил снова
Дело о пяти миллионах
Лев Николаевич Толстой рассказывает внукам «Сказку об огурце». 1909 годТолстой и эти
11 причин поехать в Ясную Поляну
Эротические рисунки Пушкина покажут в Петербурге
Вдова Курта Кобейна напишет автобиографию по статьям из Википедии
Самые популярные хип-хоп-песни полувека смешали в одну
Фил Коллинз ударился лицом о стул
Все материалы
Интернет и СМИ
«Верните мой 2007-й»
Как понять современный интернет, если вы провели последнее десятилетие в коме
Только для избранных
Почему в сети сходят с ума по чернокожим, чесноку и башенным кранам
Москалям вход воспрещен
Кто стоит за новой соцсетью для украинцев
Ролик «Как едят в разных странах» разъярил турков и россиян
Брэд Питт в роли метеоролога с улыбкой предрек конец света
В Госдуме предложили отменить бесполезные ограничения для блогеров
Советник президента по интернету разъяснил закон о запрете VPN и Tor
Все материалы
Ценности
«Стараться понравиться мужчине — это и есть быть женщиной»
Эдуардо Феррейра объяснил феминисткам пользу макияжа
Думай о хорошем
Что такое Cause marketing и как его использует индустрия моды
Купленное за 13 долларов кольцо продали на аукционе за 854 тысячи долларов
Стоптанные тапки Дэвида Боуи оценили в 1700 евро
Автору лучшего вопроса на прямой линии с Путиным подарят золотой телефон
Google составил энциклопедию истории моды
A. Lange & Sohne изменил цвет циферблата классического хронографа
Все материалы
Путешествия
Жить по-македонски
Путешествие по земле воинов, богов, монахов и гедонистов
Не нужно аплодировать!
Что больше всего бесит бортпроводниц
Путешествие в Галикарнас
Турецкий Бодрум становится новым центром элитного туризма
В Риме задержали снимавшего на смартфон нижнее белье туристок мужчину
Сотрудница United Airlines напала на пассажирку из-за старинной скрипки
Авиакомпаниям дали 12 дней на решение проблем с задержками рейсов
Нападение акулы на пловца в США попало на видео
Все материалы
Из жизни
Мейкап по-восточному
Мусульманские бьюти-блогеры учат западных девушек основам красоты
Остаться реставеком
Как живется самой многочисленной группе современных рабов
Мне бы твои проблемы
Самые нелепые жалобы людей на жизнь
Австралийского пса уволили из полиции за дружелюбие
Японец выпустил «лечебный» фотоальбом про котиков и женскую грудь
Приседания с собаками стали хитом среди любителей ЗОЖ
Таец погиб при попытке снять мешок денег с линии электропередачи
Все материалы
Тест быстрейшего Audi Q5
Очень быстрый тест «горячего» Audi SQ5 нового поколения
«Пятерка» BMW, предсказавшая будущее
Забытые концепт-кары: BMW 528 GT Coupe
Ездим на быстрейшем кроссовере планеты
Карельский Нюрбургринг и самый быстрый кроссовер в мире – Bentley Bentayga
«УАЗы» нашей мечты
Шесть нереальных «уазиков», которые нужно воплотить в реальности
Jaguar сделал видимым звук 575-сильного купе F-Type
Subaru построила трековый вариант купе BRZ
Fiat 500 превратили в 350-сильный заднеприводный суперкар
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы