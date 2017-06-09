Цветная революция

Международная группа ученых выяснила, когда произошло разделение человека разумного (Homo sapiens) на отдельные группы. Этот процесс, приведший к появлению современного генетического разнообразия и таких рас, как монголоиды, негроиды и капоиды, начался более 260 тысяч лет назад. «Лента.ру» рассказывает об исследовании, препринт которого опубликован в репозитории bioRxiv.

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Согласно археологическим, палеонтологическим и генетическим данным, эволюция современного человека (Homo sapiens) происходила в Африке, южнее Сахары. В районе Восточно-африканской рифтовой долины, которая тянется от Эфиопии до Мозамбика, были найдены древнейшие останки людей рода Homo, относящиеся к олдувайской культуре (2,7-1 миллион лет назад), характеризующейся самыми примитивными каменными орудиями. В 1960 году здесь были обнаружены останки человека умелого (Homo habilis), что привело к появлению гипотезы об африканском происхождении человека.

Самые древние ископаемые останки человека современного анатомического типа также были найдены в Восточной Африке. Возраст окаменелых костей оценивается в 195 тысяч лет. В то же время результаты геномных исследований показали, что носителями самой древней ДНК являются народы охотников и собирателей, проживающих в Южной Африке. К ним относятся представители капоидной (койсанской) расы — например, бушмены. Отделение койсанских народов от остального человечества произошло, по оценкам исследователей, около 160-100 тысяч лет назад.

Бушмены — яркая иллюстрация того, что не существует внешних признаков, характерных лишь для одной человеческой расы. У них темная кожа с красноватым оттенком, однако антропологически они отличаются от негроидов: у них относительно малый рост (до 150 сантиметров), а лица имеют монголоидные черты. Генетически бушмены сильнее всего отличаются от других ныне существующих групп людей.

Койсанские народы обладают гаплогруппой А — специфичным набором ДНК на Y-хромосоме, унаследованным от одного предка. Им был Y-хромосомный Адам — предок всех ныне живущих людей. По последним оценкам, он жил примерно 200-300 тысяч лет назад. Он не имеет никакого отношения к библейскому Адаму, поскольку не был первым в мире человеком — его родители тоже были людьми. Близким по смыслу понятием является Митохондриальная Ева, от которой современное человечество унаследовало митохондриальную ДНК.

Следы пребывания предков бушменов были обнаружены в пещерах Сибуду (Sibudu Cave), Бордер (Border Cave) и других местах в Квазулу-Натал — провинции ЮАР. Здесь возраст старейших стоянок людей достигает 100 тысяч лет.

Исследователи из Швеции и Южной Африки проанализировали ДНК, выделенную у семи индивидов, живших в последние две тысячи лет. Останки этих людей были найдены в районе городов Баллито (Ballito Bay) и Дунсайд (Doonside), горы Шампейн Касл (Champagne Castle) и в других местах. Ученые установили последовательность нуклеотидов в ДНК трех охотников-собирателей, живших две тысячи лет назад, для которых характерна культура каменного века, и четырех фермеров культуры железного века (0,5-0,3 тысячи лет назад).

Хотя понятия «каменный век» и «железный век» относятся к конкретным культурно-историческим периодам в развитии человечества, в разных местах земного шара они начались и закончились в разные века. Так, некоторые африканские племена использовали каменные орудия вплоть до европейской колонизации. В Южной Африке каменный век перешел сразу в железный, хотя в Европе он перешел сначала в бронзовый.

Результаты геномного анализа показали, что все три охотника-собирателя и один фермер оказались носителями митохондриальной гаплогруппы L0d, которая встречается у современных представителей капоидной расы. Оставшиеся три представителя культуры железного века имели митохондриальную гаплогруппу L3e, характерную для носителей языков банту (эти народы проживают почти на всей территории Африки, южнее Сахары).

Ученые также оценили уровень родства между геномами древних людей и современных народов. Для этого они сравнили генетические данные семи индивидов из Квазулу-Натал с базами данных генотипов из Южной Африки, всего африканского континента и других регионов земного шара. Результаты соответствовали предыдущим: охотники-собиратели были родственны представителям капоидной расы, а фермеры железного века относились к популяциям носителей языка банту из Южной Африки.

Исследователи заметили, что в геноме бушменов и других койсанских народов, проживающих в Африке в данный момент, имеются признаки смешения с мигрантами из Евразии и Восточной Африки, такими как амхара — второй по численности народ Эфиопии. Степень метисации у койсанцев достигает 9-22 процента. Это смешение произошло, по оценкам ученых, 1,5-1,3 тысячи лет назад.

Антропологи также смогли раскрыть некоторые подробности ранней истории человека. Для этого пригодился относительно хорошо сохранившийся геном мальчика из Ballito Bay. Его ДНК оставалась нетронутой генетическим смешением, что позволило ученым оценить степень расхождения охотников-собирателей из Квазулу-Натал и других народов. Для этого сравнивались ДНК мальчика и 12 других геномов, принадлежащих архаичным и современным людям. Согласно полученным результатам, предки койсанских народов отделились от остальных Homo sapiens 285-365 тысяч лет назад.

Ранее считалось, что древнейшее разделение Homo sapiens на отдельные группы произошло приблизительно 160-100 тысяч лет назад. Новая датировка составляет почти половину времени, прошедшего после того, как от основной ветви Homo 700-765 тысяч лет назад отделились неандертальцы (Homo neanderthalensis) и денисовцы (Homo denisova). По словам исследователей, H.neanderthalensis и H.denisova разошлись друг от друга почти одновременно с разделением H.sapiens на группы.

Таким образом, полученные учеными результаты отодвигают начало процесса разделения человечества на расы почти на 100-200 тысяч лет. Это происходило до того, как H.sapiens покинули Африку (сто тысяч лет назад), переселившись на Ближний Восток и в Европу.