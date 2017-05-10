Раскрыт настоящий возраст пещерных людей из «Колыбели человечества»

Группа ученых под руководством палеоантрополога Ли Бергера из Университета Витватерсранда в ЮАР установила настоящий возраст ископаемых останков, принадлежащих Homo naledi. Оказалось, что эти пещерные люди, обитавшие на территории «Колыбели человечества» и считавшиеся одними из первых представителей рода Homo, жили незадолго до появления современного человека. Статья исследователей опубликована в журнале eLife.

Материалы по теме Вон отсюда! Опровергнута главная теория происхождения человека

Фрагменты Homo naledi были обнаружены в 2013 году в ЮАР в пещере «Восходящая звезда». Поскольку место размещения останков было труднодоступным, ученые осторожно извлекали кости в течение нескольких лет. Возраст окаменелостей долгое время оставался неизвестным, однако результаты предварительных исследований показали, что их анатомическое строение характерно для ранних видов людей, появившихся несколько миллионов лет назад.

В новой работе ученые с помощью различных методов датирования выяснили, как давно жили H.naledi. Оказалось, что существа из пещеры «Восходящая звезда» обитали на Земле 236-335 тысяч лет назад. Примерно в это время (200 тысяч лет назад) в Африке появились Homo sapiens, а в Европе эволюционировали неандертальцы (Homo neanderthalensis).

Исследователи считают, что H.naledi просуществовали около миллиона лет, почти не изменившись. Это делает их похожими на флоресских «хоббитов», которые произошли от древних приматов более двух миллионов лет назад и вымерли несколько десятков тысяч лет назад.

«Колыбель человечества» — памятник Всемирного наследия, находящийся в 50 километрах к северо-западу от Йоханнесбурга, ЮАР. На его территории располагаются известняковые пещеры, в которых были найдены окаменелости различных видов древних людей. Считается, что именно в этом районе зародился современный человек.