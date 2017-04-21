Назван настоящий предок хоббитов

Ученые из Австралийского национального университета выяснили, что флоресские хоббиты (Homo floresiensis) произошли от общего с человеком умелым (Homo habilis) предка, а не от Homo erectus, как полагалось ранее. Об этом сообщается на сайте EurekAlert!.

Исследователи проанализировали морфологические особенности черепа, челюстей, зубов, рук, ног и плеч. Оказалось, что хоббиты были более примитивными, чем Homo erectus (человек прямоходящий), который считается непосредственным предком современного человека. При этом флоресские люди, скорее всего, являлись родственниками Homo habilis, который жил более двух миллионов лет назад.

Ученые считают, что Homo floresiensis мог впервые появиться в Африке и затем мигрировать в Индонезию. Также возможно, что их общий с хабилисами предок покинул Африку, после чего он дал начало линии хоббитов.

Останки Homo floresiensis впервые были обнаружены в 2003 году в Индонезии на острове Флорес. Их возраст достигал 13-95 тысяч лет. Рост флоресских людей достигал примерно одного метра, а объем их мозга в три раза меньше объема мозга современного человека. Предполагается, что они появились около 1,75 миллиона лет назад. Хоббитами этих древних людей назвали за их сходство с выдуманным народом из романа Джона Толкина «Властелин колец».