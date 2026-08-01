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17:40, 1 августа 2026 (обновлено: 18:06, 1 августа 2026)Бывший СССР

В Белоруссии резко высказались о закрытии Латвией границы

Депутат Гайдукевич: Закрытие Латвией границы с Белоруссией стало издевательством
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Закрытие Латвией границы с Белоруссией стало издевательством над людьми, так как на это решение не было никакой причины. Об этом заявил депутат белорусского парламента Олег Гайдукевич, передает РИА Новости.

«Это просто издевательство над людьми. Экономически — от санкций, которые ввели там, очередной пакет, страдают в Европе больше, чем мы, в 100 раз», — сказал парламентарий.

Гайдукевич также напомнил, что Белоруссия никогда не закрывала границу и считает, что такое решение не отвечало бы интересам народа. По его словам, Рига пошла на этот шаг, чтобы сделать «хоть какую-то гадость».

Ранее министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта. Глава ведомства уточнил, что граница закрыта по техническим причинам. Тех, кто не вернулся в прибалтийскую республику, он призвал воспользоваться другими маршрутами.

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