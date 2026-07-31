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23:11, 31 июля 2026 (обновлено: 23:16, 31 июля 2026)Бывший СССР

Латвия объявила о закрытии границы с Белоруссией

Латвия закрыла границу с Белоруссией по техническим причинам, Минск это не подтвердил
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта. Об этом он написал в социальной сети X.

Домбрава уточнил, что граница закрыта по техническим причинам. Для тех, кто не вернулся в Латвию, он призвал воспользоваться другими маршрутами.

При этом официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский в беседе с РИА Новости не подтвердил эти данные. «Эту информацию [о полном закрытии латвийско-белорусской границы] не подтверждаем», — подчеркнул он.

23 июля стало известно, что сейм Латвии запретил импорт одежды, спортивных товаров, обуви, книг, газет и игрушек из России и Белоруссии. Поправки предусматривают введение запрета на импорт как напрямую из России и Белоруссии, так и из других стран. Закон подготовил МИД прибалтийской республики в рамках поддержки Украины.

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