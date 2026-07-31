Захарова призвала Мерца разместить мигрантов из Марокко в своей резиденции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв канцлера ФРГ Фридриха Мерца к правительству Испании как можно скорее взять ситуацию в Сеуте под контроль. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова обратилась к Мерцу с предложением о размещении мигрантов из Марокко в своей резиденции.

«Я ожидаю, что Евросоюз и все его члены выполнят свои обязательства в сфере соблюдения прав человека, <...> разместят их в лучших отелях (можно и в резиденциях Мерца, [президента Франции Эммануэля] Макрона и [главы Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен, там хоть кондиционеры работают)», — призвала она.

Дипломат также заявила, что европолитикам следует обеспечить беженцам свободу слова и предоставить каждому «гражданство и гражданку для снятия стресса».

30 июля испанский эксклав Сеута, находящийся на северном побережье Африки, оказался в центре крупнейшего миграционного кризиса с 2021 года. Тысячи выходцев из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу, обогнули береговые заграждения вплавь и вышли на пляжи города.