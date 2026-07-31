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23:57, 31 июля 2026 (обновлено: 00:04, 1 августа 2026)Мир

Захарова обратилась к Мерцу с предложением

Захарова призвала Мерца разместить мигрантов из Марокко в своей резиденции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв канцлера ФРГ Фридриха Мерца к правительству Испании как можно скорее взять ситуацию в Сеуте под контроль. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова обратилась к Мерцу с предложением о размещении мигрантов из Марокко в своей резиденции.

«Я ожидаю, что Евросоюз и все его члены выполнят свои обязательства в сфере соблюдения прав человека, <...> разместят их в лучших отелях (можно и в резиденциях Мерца, [президента Франции Эммануэля] Макрона и [главы Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен, там хоть кондиционеры работают)», — призвала она.

Дипломат также заявила, что европолитикам следует обеспечить беженцам свободу слова и предоставить каждому «гражданство и гражданку для снятия стресса».

30 июля испанский эксклав Сеута, находящийся на северном побережье Африки, оказался в центре крупнейшего миграционного кризиса с 2021 года. Тысячи выходцев из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу, обогнули береговые заграждения вплавь и вышли на пляжи города.

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