«Это вторжение». Испанию накрыл масштабный миграционный кризис. Как он ударит по Европе и при чем здесь США и Израиль?

Профессор Пачини: За миграционным кризисом в Испании могут стоять израильские спецслужбы

Миграционный кризис в Испании, вызванный наплывом мигрантов из Марокко, может быть гипотетически связан с израильскими спецслужбами из-за очень напряженных отношений Мадрида и Тель-Авива. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал адъюнкт-профессор UniDolomiti в Беллуно, итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини.

Надо помнить, что Израиль поддерживает прекрасные отношения с Марокко, в то время как Испания в последние месяцы несколько раз конфликтовала с еврейским государством. Я бы не удивился, если бы за этим «вторжением» стояли израильские спецслужбы Лоренцо Мария Пачини адъюнкт-профессор UniDolomiti в Беллуно, итальянский эксперт по международным отношениям

30 июля испанский эксклав Сеута, находящийся на северном побережье Африки, оказался в центре крупнейшего миграционного кризиса с 2021 года. Тысячи выходцев из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу, обогнули береговые заграждения вплавь и вышли на пляжи города.

Сеута расположена на северном побережье Африки и отделена от материковой Испании Гибралтарским проливом. Мигранты пытались попасть в город через пограничные посты, по горным тропам и в обход волнорезов — вплавь.

49 тысяч мигрантов могло попасть в город Сеута за последние 24 часа, по оценкам Министерства внутренних дел Испании

Местные власти признали, что городские службы не справляются с потоком людей: мигранты ночуют на улицах, а нагрузка на центры для несовершеннолетних достигла 2400 процентов от расчетной вместимости. Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас потребовал объявить чрезвычайную ситуацию национального масштаба. Однако Испания понравилась не всем беженцам. По данным агентства EFE, сотни мигрантов начали добровольно возвращаться в Марокко.

Миграционный кризис в Испании совпал со сложной международной обстановкой, в которой находится Мадрид. Премьер-министр королевства Педро Санчес регулярно критикует Израиль и отказывается предоставлять США доступ к базам Испании для транспортировки войск на Ближний Восток. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, также позволяет себе резкие высказывания о главе испанского правительства.

Фото: Jon Nazca / Reuters

Почему в Испании начался миграционный кризис

Как указал Пачини, кризис прежде всего стал результатом политики испанского премьера Санчеса.

Многие связывают это «вторжение» с решением испанского правительства «предоставить гражданство» полумиллиону иностранцев, которые незаконно въехали в страну Лоренцо Мария Пачини адъюнкт-профессор UniDolomiti в Беллуно, итальянский эксперт по международным отношениям

В то же время эксперт указал на низкое качество управления в Испании: «Из-за политических решений испанские правоохранительные силы не имеют возможности пресекать нелегальную миграцию».

Политолог добавил, что в нелегальной миграции косвенно заинтересованы самые разные политические силы в Испании: от сочувствующего к ним левого правительства Санчеса до ультраправых популистов.

«Иммиграция — это политический вопрос, который усиливается или замалчивается по мере необходимости. Даже правые неофашисты этим пользуются, чтобы привлекать голоса избирателей», — рассказал аналитик.

В Европе преобладают чувства раздражения и страха, поэтому иммиграционный кризис отвечает интересам как левых, так и правых. Мы прекрасно знаем, что некоторые элиты не хотят, чтобы Европа вернула себе автономию и суверенитет. А межэтнические вопросы дестабилизируют любую политическую дискуссию Лоренцо Мария Пачини адъюнкт-профессор UniDolomiti в Беллуно, итальянский эксперт по международным отношениям

Как кризис скажется на безопасности Европы?

На фоне начавшегося миграционного кризиса премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила временно исключить Испанию из Шенгенской зоны. Такую же инициативу выдвинула глава финского МВД Мари Рантанен.

Так продолжаться не может (...). Страны, не выполняющие свои обязанности по защите внешней границы, не могут быть членами Шенгенской зоны Мари Рантанен министр внутренних дел Финляндии

По словам Пачини, эти заявления являются не более чем популизмом и попыткой европейских политиков улучшить собственный имидж.

Это всего лишь политическая риторика. Правительство Мелони установило рекорд по приему иммигрантов. И угроза выхода из Шенгенской зоны — это политический пиар-ход, вызванный падением рейтингов одобрения правительства в преддверии выборов Мари Рантанен министр внутренних дел Финляндии

Кроме того, политолог обратил внимание на то, что испанский город Сеута является анклавом на севере Африки. Он не входит в Шенгенскую зону и географически отделен от остальной части Испании.

«Сеута находится на африканском континенте. Поэтому, чтобы попасть на европейский континент, им все равно придется пересечь Гибралтарский пролив. Сеута имеет особый статус, это означает, что любой, кто покидает город, чтобы сесть на паром или самолет, должен пройти проверку документов, и, следовательно, его документы должны быть в порядке. Шенгенское соглашение не распространяется на выезды из Сеуты», — подчеркнул собеседник.

Фото: Jon Nazca / Reuters

Может ли Трамп вмешаться в миграционный кризис в Испании?

Кризис в Испании уже вызвал интерес в США. Американский предприниматель Илон Маск высмеял массовый прорыв мигрантами границы, сравнив его с зомби-апокалипсисом.

Ого, ситуация в Испании просто сумасшедшая! Илон Маск американский миллиардер и изобретатель

Кроме того, Трамп позволял себе ряд резких высказываний об Испании. Например, 8 июля он раскритиковал королевство за нежелание тратить средства на оборону.

«Испания — безнадежный случай. Мы больше не хотим вести с Испанией никакой торговли. Испания — ужасный партнер по НАТО. Они не участвуют, они не платят. Я не хочу иметь ничего общего с Испанией. Прекратите всю торговлю с Испанией», — сказал хозяин Белого дома.

По словам Пачини, Трамп заинтересован в этом кризисе.

Соединенные Штаты и Израиль — одно и то же. Трамп предпринял несколько попыток освободиться от Израиля, но без реального успеха. США выигрывают от дестабилизации Европы, а для Израиля это гарантирует укрепление своих позиций по отношению к Европе Лоренцо Мария Пачини адъюнкт-профессор UniDolomiti в Беллуно, итальянский эксперт по международным отношениям

«Единственными, кто проигрывает, снова оказываются европейские народы, которые не в состоянии освободиться и совершить революцию, чтобы изменить катастрофическую ситуацию, в которой оказался континент», — резюмировал собеседник.