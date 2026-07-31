УЕФА придумал альтернативу чемпионату мира

УЕФА разработал аналог чемпионата мира — «Глобальную лигу наций»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) активизировал разработку собственного аналога чемпионата мира — проекта под названием «Глобальная лига наций» (Global Nations League). Об этом сообщает Sky News.

Концепция «Глобальной лиги наций» была разработана в УЕФА еще в 2017 году, но тогда не была реализована. Изначально проект предполагал создание международного турнира с участием сборных всех континентальных конфедераций, который проводился бы в нечетные годы, чтобы не пересекаться с чемпионатами Европы и мира.

Согласно задумке, мировой футбол делится на семь дивизионов в соответствии с рейтингом сборных. В финальную стадию каждого дивизиона выходят по восемь команд, которые играют формат мини-чемпионата: четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Ранее в УЕФА заявили, что собираются бойкотировать следующий чемпионат мира в 2030 году, в случае если ФИФА продаст права на проведение турнира. К идее бойкота присоединились все 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА, в том числе и Российский футбольный союз.