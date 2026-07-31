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19:09, 31 июля 2026 (обновлено: 19:14, 31 июля 2026)Экономика

В России почти исчез один вид грибов

Mash: В России почти исчезли белые грибы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Anastasia Nikitina / Business Online / Globallookpress.com

Белые грибы почти исчезли из российских лесов на фоне изменения климата и по вине туристов, которые неосознанно уничтожают грибницы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Специалисты отметили, что основные места обитания белых грибов оказались уничтожены или покрыты лисичками. По их словам, это произошло из-за грибного туризма, в рамках которого люди неправильно собирают грибы. В результате почва оказывается перекопанной, а необходимая для существования грибов подстилка исчезает.

Влияние также оказали изменение климата и загрязнение окружающей среды, в том числе туристами. Лесная экосистема была нарушена из-за ухудшения состояния почвы, качества воды и накопления вредных веществ. Эксперты подчеркнули, что белый гриб особенно чувствителен к этим факторам — если один из них пропадает, этот вид исчезает, а его место занимают более стойкие грибы.

Ранее россиян предупредили об опасности сбора грибов у дороги. По словам биолога Дмитрия Федорова, в них накапливается большое количество вредных веществ.

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