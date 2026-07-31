Италия приостановила действие Шенгена с Испанией

La Stampa: Италия приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией

Италия в одностороннем порядке приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за массового потока мигрантов из Марокко. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает La Stampa.

«Министерство распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией», — передает издание.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что в Европейском союзе (ЕС) рассматривают вопрос восстановления пограничного контроля между странами после прорыва мигрантов в испанский город Сеута.

Также премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Евросоюз должен рассмотреть приостановку членства Испании в Шенгенской зоне. Канцлер Австрии Кристиан Штокер также не исключил приостановки соглашения.

