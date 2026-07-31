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Силовые структуры
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19:55, 31 июля 2026 (обновлено: 20:00, 31 июля 2026)Силовые структуры

Полученное больной раком блогерши Лерчек наказание коснулось ее бренда

Суд запретил больной раком блогерше Лерчек три года продвигать свой бренд в интернете
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Полученное больной раком блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) наказание коснулось ее бренда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ходом процесса источник.

Гагаринский суд Москвы запретил ей на три года продвигать в интернете свой коммерческий бренд. Это требование стороны обвинения включили в приговор, который в эту пятницу, 31 июля, огласил суд.

Ранее сообщалось, что суд назначил Чекалиной пять лет условно и штраф в размере 765 миллионов рублей по делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по поддельным документам.

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