Полученное больной раком блогерши Лерчек наказание коснулось ее бренда

Суд запретил больной раком блогерше Лерчек три года продвигать свой бренд в интернете

Полученное больной раком блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) наказание коснулось ее бренда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ходом процесса источник.

Гагаринский суд Москвы запретил ей на три года продвигать в интернете свой коммерческий бренд. Это требование стороны обвинения включили в приговор, который в эту пятницу, 31 июля, огласил суд.

Ранее сообщалось, что суд назначил Чекалиной пять лет условно и штраф в размере 765 миллионов рублей по делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по поддельным документам.