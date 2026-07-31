Суд огласил приговор для больной раком блогерши Лерчек

В Москве суд назначил больной раком Лерчек 5 лет условно по делу о выводе ₽250 млн в ОАЭ

В Москве суд назначил пять лет условно больной раком блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по поддельным документам. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в своем Telegram-канале.

Дело блогерши рассматривалось в закрытом режиме по просьбе ее адвокатов из-за того, что на заседании были озвучены сведения о состоянии здоровья Лерчек.

Как сообщает Telegram-канал Mash, кроме того, суд назначил Чекалиной штраф в размере 765 миллионов рублей, а также запретил ей продвигать свой бренд в сети Интернет в течение трех лет.

По данным правоохранителей, в период с сентября 2021 года по февраль 2022-го блогерша вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным, их партнером, а также другими соучастниками продавала фитнес-марафоны и незаконно перевела больше 251,5 миллиона рублей на счета в ОАЭ.

Ранее Лерчек обратилась к суду с последним словом и попросила не назначать ей штраф, так как ей нечем будет его оплатить.