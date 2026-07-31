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20:11, 31 июля 2026Интернет и СМИ

Украинский блогер описал Испанию словами «просто кончилась» из-за миграционного кризиса

Украинский блогер Шевцов заявил, что Испания не смогла защититься от мигрантов
Маргарита Щигарева

Фото: Ahmed El Jechtimi / Reuters

Популярный украинский блогер и стример Алексей Шевцов, известный как itpedia, раскритиковал реакцию Испании на миграционный кризис в эксклаве Сеута. Комментируя наплыв мигрантов в европейскую страну, он описал ее в своем Telegram-канале словами «просто кончилась».

Блогер назвал наплыв мигрантов вторжением и заявил, что Испания, будучи одной из крупнейших стран НАТО, не смогла защититься от притока безоружных людей. «Страна просто кончилась, никакое здоровое государство не допустило бы такого», — добавил Шевцов.

Он также выразил мнение, что здоровой реакцией на происходящее в Сеуте стало бы введение военного положения.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен на фоне кризиса в Сеуте призвала Европейский союз (ЕС) рассмотреть приостановление членства Испании в Шенгенской зоне. Канцлер Австрии Кристиан Штокер также не исключил приостановки соглашения.

30 июля десятки тысяч мигрантов совершили массовый прорыв испанской границы в автономном городе Сеута. Они добирались по суше и морю. Согласно данным Министерства внутренних дел Испании, 49 тысяч мигрантов проникли из Марокко в испанский город за последние 24 часа.

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