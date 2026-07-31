Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:44, 31 июля 2026 (обновлено: 20:51, 31 июля 2026)Интернет и СМИ

Дочь Бони упрекнула мать во многомиллионных тратах в Дубае

Дочь Бони Анджелина заявила, что блогерша потратила в Дубае 2,6 миллиона рублей
Маргарита Щигарева

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Дочь телеведущей и блогерши Виктории Бони Анджелина Смерфит раскрыла ее многомиллионные траты и упрекнула мать за них. Ролик, в котором они поспорили из-за денег, доступен на YouTube-канале Бони.

В ролике Анджелина попросила у Бони 50 евро (около четырех тысяч рублей). Однако блогерша отказала дочери, мотивируя это тем, что та уже потратила за день около 300 евро (26 тысяч рублей).

«Мама, не говори ничего. Когда ты прилетела из Дубая, у тебя были сумки Hermes, Gucci, Louis Vuitton», — возмутилась в ответ Анджелина. Она добавила, что Боня во время поездки в ОАЭ потратила 30 тысяч евро (2,6 миллиона рублей).

Блогерша в ответ заявила, что имеет право тратить столько, сколько хочет, поскольку является взрослой и сама зарабатывает. При этом она согласилась дать дочери 25 евро (две тысячи рублей).

Ранее Анджелина пожаловалась на отца-миллионера, предпринимателя Алекса Смерфита из-за того, что он не дал ей карманных денег. Дочь Бони также назвала европейцев жадными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Ким сделала заявление на фоне атак на склады Wildberries
    Жильцов дома в Подмосковье оставили без крыши в дожди
    Смерч с градом размером с куриное яйцо обрушился на российский регион
    Дочь Бони упрекнула мать во многомиллионных тратах в Дубае
    Рыбаки эвакуировали туристов с охваченного огнем острова Европы и попали на видео
    Россияне полюбили дешевые телевизоры
    Нарколог назвала способы распознать алкогольную зависимость
    Ким ответила на обвинения в продаже товаров военного назначения на Wildberries
    Стало известно о ходе рассмотрения иска Украины из-за допуска россиян
    Испания раскрыла число вернувшихся в Марокко мигрантов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok