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12:13, 26 июня 2026Интернет и СМИ

Дочь Бони возмутилась из-за европейского мышления отца-миллионера и назвала его жадным

Дочь блогерши Бони Анджелина пожаловалась на отца-миллионера, не давшего ей 80 евро
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @victoriabonya

Дочь блогерши Виктории Бони Анджелина Смерфит пожаловалась на отца-миллионера, предпринимателя Алекса Смерфита из-за того, что он не дал ей карманные деньги, и назвала европейцев жадными. Видео опубликовано в аккаунте Бони в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Дочь блогерши возмутило, что ее отец, будучи состоятельным человеком, не захотел потратить на ее досуг 80 евро (около семи тысяч рублей по текущему курсу). На жалобу дочери Боня ответила, что так работает европейское мышление. «Европейцы все [деньги] считают, Анджелиш. (...) Ты просто родилась с русской мамой, которая тебе налево и направо [дает деньги]», — объяснила ребенку Боня.

После этого блогерша в шутку спросила дочь, хочет ли она выйти замуж за европейца. Анджелина ответила отрицательно и назвала их жадными.

Ранее Боня расплакалась на интервью. Это произошло, когда блогерша вспоминала о сложностях своего детства.

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