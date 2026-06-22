Боня разрыдалась на интервью

Блогерша Виктория Боня расплакалась на интервью, когда вспомнила о своем детстве

Блогерша Виктория Боня расплакалась на интервью, когда вспоминала свое детство. Инцидент произошел во время разговора с предпринимателем Анатолием Сульяновым, запись доступна на YouTube.

«Помню, как я стояла в давке за булочками, за хлебом. И я помню, я стояла, я пробивалась локтями вот так вот...» — вспомнила Боня о том, как ее семья столкнулась с дефицитом товаров в магазинах. Блогерша не смогла закончить фразу и разрыдалась, закрыв лицо руками.

Она также добавила, что в детстве ей приходилось выживать. При этом другие подробности блогерша не раскрыла.

Ранее Боня рассказала, что сделала аборт в 18 лет. По ее словам, на этом решении настоял ее возлюбленный, предприниматель Евгений Суворов, от которого она забеременела. Блогерша призналась, что случившееся принесло ей много боли.