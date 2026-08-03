Умение работать с ИИ оказалось для бизнеса важнее подтверждения навыков управленца

Bloomberg: 86 % менеджеров в США отдали навыкам работы с ИИ приоритет в сравнении с MBA

По итогам опроса более чем тысячи руководителей американских компаний, работающих в сфере финансовых услуг, проведенного консалтинговой фирмой PricewaterhouseCoopers (PwC), оказалось, что умение новых сотрудников работать с инструментами искусственного интеллекта (ИИ) для бизнеса важнее, чем престижная степень MBA, подтверждающая наличие навыков в управлении и стратегии и предполагающая наличие высшего образования и практического опыта работы. Об этом пишет Bloomberg.

Также отмечается, что 91 процент респондентов рассказали о проводимых ими повышениях зарплат сотрудникам, которые владеют навыками работы с ИИ.

«Вопрос о том, оправданы ли затраты на получение степени MBA, давно является предметом дискуссий — особенно с учетом того, что общая стоимость обучения уже приближается к 300 тысячам долларов», — указывают авторы статьи. По их словам, будущие студенты теперь все более придирчиво оценивают, какую отдачу они получат от столь значительных вложений, а в престижных бизнес-школах при ведущих американских вузах предлагают широкий спектр курсов по ИИ для руководителей, которые оказываются короче и дешевле полноценного обучения на степень, но позволяют получить сертификат. Например, прохождение пятидневного курса «Управление организацией в эпоху ИИ» в Массачусетском технологическом институте (MIT) стоит около 13 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что стоимость обучения по программам MBA в США стала снижаться, теряя местами до 50 процентов, поскольку «ИИ меняет ценность степени», и количество заявок на ее получение падает. При этом дешевеют услуги школ среднего уровня, которые предоставляют стипендии и упрощают условия поступления, в то время как университеты из топ-20 сохраняют или повышают цены.