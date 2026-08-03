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14:34, 3 августа 2026Россия

Эксперты высказались о возможной эксгумации тела избитого ученого Зезина

Подполковник полиции в отставке Рыбчинский не исключил возможность эксгумации тела Зезина
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ирина Семенова / РИА Новости

Официальной причиной смерти доктора наук, директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра (УрФАНИЦ) УрО РАН Никиты Зезина назвали инфаркт, однако следователям предстоит установить причинно-следственную связь между кончиной в больнице и предшествующим ей избиением. Об этом пишет «Царьград».

13 июля награжденного президентом России Владимиром Путиным ученого избили родители детей, которых он встретил застрявшими на квадроциклах в поле. На опубликованном позже видео видно, как мужчина в красных штанах сначала толкает Зезина, а затем несколько раз бьет кулаком по голове. Родные ученого уверены, что он умер из-за произошедшего избиения. По словам экспертов, чтобы разобраться, может понадобиться эксгумация тела, иначе дело могут «замылить».

«Эксгумация проводится в исключительных случаях. И сейчас как раз такой случай», — заявил подполковник полиции в отставке Станислав Рыбчинский.

Ранее сообщалось, что задержанным за избиение Аркадию Вагнеру и Александру Реверуку могут изменить статью с хулиганства на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Для правильной квалификации их действий необходимо заключение судебной экспертизы.

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