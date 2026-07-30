Следователи задумались изменить статью для задержанных за избиение ученого Зезина

В Екатеринбурге могут изменить статью задержанным за избиение ученого РАН Зезина

Задержанным за избиение в Екатеринбурге ученого РАН Никиты Зезина могут изменить статью обвинения. Об этом сообщает Е1.ru.

По данным издания, задержанным Аркадию Вагнеру и Александру Реверуку могут изменить статью с хулиганства на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

Для правильной квалификации их действий необходимо заключение судебной экспертизы. Если она установит, что причиной гибели стало избиение, то следователи переквалифицируют статью.

13 июля доктор сельхознаук Зезин вместе с депутатом заксобрания Вячеславом Вегнером обследовал поля и посевы, где встретил группу подростков, катавшихся на квадроциклах. Ученый связался с родителями одного из несовершеннолетних и договорился, что довезет их на УАЗе до института. На встречу приехали четыре джипа с мужчинами, после чего начался конфликт, в ходе которого Зезина ударили по голове.

Ученый написал заявление в полицию и снял побои, а через девять дней у него случился инфаркт.

Зезин был директором Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (РАН). В 2024 году президент России Владимир Путин присвоил ему почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

Ранее появились подробности о нападении на российского ученого.