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Силовые структуры
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09:42, 30 июля 2026 (обновлено: 09:48, 30 июля 2026)Силовые структуры

Появились подробности о напавших на российского ученого

Задержанные за избиение ученого РАН Зезина являются родителями подростков
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Задержанные участники избиения 68‑летнего уральского ученого Никиты Зезина являются родителями подростков, с которыми у него произошел конфликт. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, следователи допрашивают 39‑летнего Аркадия — бизнес‑партнера Александра, одного из главных подозреваемых по делу, которого задержали первым. Совместно они владеют компанией по сбору и обработке сточных вод «Живой исток». У Аркадия двое сыновей, его задержали накануне.

Родители избили научных сотрудников НИИ в Екатеринбурге, когда те хотели передать им детей.

13 июля доктор сельхознаук Зезин вместе с депутатом заксобрания Вячеславом Вегнером обследовал поля и посевы, где встретил группу детей — те катались на квадроциклах, портя поля, и застряли. Ученый связался с родителями одного из несовершеннолетних и договорился, что довезет их на УАЗе до института. На встречу детей приехали четыре джипа с мужчинами, начался конфликт, в результате которого Зезина ударили по голове.

Ученый написал заявление в полицию и снял побои, но через девять дней у него случился инфаркт.

Зезин был директором Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (РАН). В 2024 году президент России Владимир Путин присвоил ему почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

Задержанных Александра и Аркадия обвиняют в групповом хулиганстве, им грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас следователи ходатайствуют об их аресте.

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