Нетаньяху ответил на неудобный вопрос о Трампе

Нетаньяху заявил, что Трамп — старший партнер, а он — младший

Президент США Дональд Трамп — старший партнер Израиля. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью ABC News.

«В Америке часто говорят, что Трамп делает все, что я говорю. А в Израиле часто говорят, что я делаю все, что он говорит (...) Но правда в том, что мы партнеры. Мы союзники. Он — старший партнер. Это Соединенные Штаты Америки. Давайте не будем об этом забывать. А я — младший партнер, но я — премьер-министр Израиля», — сказал он.

Однако, глава израильского правительства отметил, что когда ему приходится отстаивать интересы и безопасность своей страны, он это делает.

Ранее стало известно, что Трамп и Нетаньяху в ходе встречи в Белом доме 28 июля рассмотрели три возможных сценария дальнейших действий в отношении Ирана. Среди них были дипломатическое соглашение, усиление экономического давления с ужесточением блокады и возобновление военных действий.